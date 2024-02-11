Kan donduran vahşet! Yasak aşktan doğan çocuklarını ve 7 aylık hamile annelerini öldürdü

Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı’dan haber alınamadığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Selma Abacı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği Turgay K.'yı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı.