Kan donduran olay! Koronavirüsten ölen kadına morgda tecavüz etti
50 yaşındaki adam, morga girip koronavirüsten hayatını kaybeden bir kadına tecavüz etti.
Güney Afrika ülkesi Guyana'da bir kadın koronavirüs sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kadın cesedi morga kaldırıldı.
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50 yaşındaki gözü dönmüş adam korkunç eylemi gerçekleştirmek için bir morga girdi. Şüpheli durum üzerine morgun güvenlik kameraları incelendi.
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Yapılan incelemenin ardından Leroy'un ölen kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Morg yetkilileri polis ekipleriyle iletişime geçti.
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Kısa sürede tecavüzcü Leroy gözaltına alındı. Koronavirüslü kişi ile temaslı olduğu için polis gözetiminde 14 gün karantinaya alındı.
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