Kan donduran olay! Doğum günü kutlaması korkunç bitti

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.’nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.’nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli’nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.