Kan donduran olay! Alt geçitte eşini öldürdü, görünce çığlıklar attı ama...
ADANA'dan son gelen haber kan dondurdu. Alt geçitte bir kişi eski eşini tabanca ile öldürdü. Yardım çığlıkları atan kadının ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde yaşanan olayda iddiaya göre, N.O. (54) alt geçitten indiği sırada arkadan eski eşi M.A.N. (58) yaklaştı.
Durumu fark eden N.O, eski eşinin elindeki tabancayı görünce yardım çığlıkları attı. Bu sırada M.A.N, N.O'ya tabanca ile ateş etti.
Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Zanlı M.A.N, suç aletiyle kaçmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.
Öte yandan, N.O'nun ölüm haberini alan bir yakını olay yerine gelerek gözyaşı döktü.