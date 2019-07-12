'Kan ağlayan' gencin hastalığına çare arıyor

"İki aydır göz ve kulağımda kanama oluyor ancak hiçbir kesik yara izi yok. Hastalığa yakalandığım günden itibaren Duhok ve Musul kentlerinde başvurduğum doktorlar çare bulamadı. Şu anda hastalığım giderek artıyor. Kan ağladığım zaman derim kendiliğinden hareket ediyor. Ne beni muayene eden doktorlar ne de ben hastalığımın ne olduğunu biliyoruz."