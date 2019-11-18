Kamyonla turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
KOCAELİde turistleri taşıyan midibüsün kamyonla çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Tunus uyruklu kadın ağlayıp kazayı yakınlarına görüntülü konuşma yaparak aktardı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden kamyon ile midibüs Körfez ilçesi yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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2'si ağır 5 yaralı
Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
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Görüntülü arayıp ağlayarak anlattı
Kaza yerindeki Tunuslu turistlerden bir kadın ise yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı. Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.
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