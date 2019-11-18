Kamyonla turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Görüntülü arayıp ağlayarak anlattı

Kaza yerindeki Tunuslu turistlerden bir kadın ise yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı. Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.