Kamyonet metrelerce yükseklikten Göksü Nehrine uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazadan sonra kendi imkanları ile araç içerisinden çıkan sürücü Celal Almak, yoldan geçen bir aracı durdurarak yardım istedi. Celal Almak’ın araç içerisinde bir kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine kaza yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.