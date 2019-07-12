Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı! Korkunç şekilde can verdi
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Günaydın mevkiinde köprü çalışması sebebiyle trafiğin akışı için açılan yan toprak yolda aşırı yağış nedeniyle A.M. yönetimindeki kaya yüklü 34 AR 3568 plakalı kamyon, G.T. yönetimindeki 10 DDV 69 plakalı aracın üzerine yuvarlandı.
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Kazaya İ.B. yönetimindeki 10 CBF plakalı araç da karıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat'ın cansız bedenini taşların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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