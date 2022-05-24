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Kamyona arkadan çarptı! Katliam gibi kaza 4 kişi hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarptı! Katliam gibi kaza 4 kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ'den kaza haberi geldi. Asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kamyona arkadan çarptı! Katliam gibi kaza 4 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

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Kamyona arkadan çarptı! Katliam gibi kaza 4 kişi hayatını kaybetti

Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kamyona arkadan çarptı! Katliam gibi kaza 4 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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Kamyona arkadan çarptı! Katliam gibi kaza 4 kişi hayatını kaybetti
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