Kamyon çarptı ölümden döndü! İşte Eser Yenenler, Yargı'nın Zümrüt'ü ve Fulya Zenginer'in bilinmeyenleri...
Televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri Tuğba Yurt, Fulya Zenginer, Eser Yenenler, Esma Yeşim Gül ve Şafak Başkaya bilinmeyen yönlerini açıkladı.
FULYA ZENGİNER
Fulya Zenginer’in çocukluk hayali dansöz olmakmış. 5 yaşındayken bu kararı alan Zenginer, müziğin sesini her duyduğunda göbek atmaya başlarmış.· Oyunculuğa başlamasındaki motivasyonlardan biri, annesine ev alma isteğiymiş.
· Oyunculuğa başlamasındaki motivasyonlardan biri, annesine ev alma isteğiymiş.
· Rol aldığı “Benim İçin Üzülme” dizisinden dolayı çoğu kişi onun Karslı olduğunu sanıyormuş. Aslında İstanbulluymuş.
· Oyuncunun yüzüyle ilgili bir takıntısı varmış. Küçüklüğünde çok sevildiği ve “yüzü çok mıncıklandığı” için yüzüne dokunulmasından nefret ediyormuş.