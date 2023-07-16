Kamuflajlı yeni Peugeot 3008 yollara çıktı!
Peugeot, bu yaz açık yollardaki son geliştirme testleri sırasında herkesi kamuflajlı yeni Peugeot 3008'lerin fotoğraflarını çekmeye davet ediyor.
Peugeot açıklamasına göre, marka, tamamen yeni 3008 ile her zamankinden daha fazla yenilik yapmayı planlıyor.
Normal şartlarda gizli şekilde yollara çıkarılan ve görünmemek adına farklı uygulamalarla geliştirmeleri sürdürülen prototipler konusunda Peugeot, yeni 3008’i kamuflajlı da olsa sergiliyor ve tanıtıma Peugeot severleri de dahil ediyor.
Peugeot, mayıs ayında başlayan operasyonun ilk aşamasında yeni 3008’in prototiplerinde kullanacağı yeni kamuflajları sosyal ağlarında oylamaya sundu. Haziran ayı boyunca markanın çeşitli sosyal ağlarında binlerce oy kullanıldı ve üç kamuflaj teması seçildi. Bunlar; “Sokak Sanatı”, “Görsel Sanat”, “Prototip” temaları olarak belirlendi.
Peugeot severlerin seçtiği bu kamuflajlar haziran ayında üretilerek, bu yaz Avrupa yollarında son geliştirme testleri yapılacak olan yeni Peugeot 3008’lere uygulandı.