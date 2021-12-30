Kamu kurumlarına 564 personel alınacak! İlan yayımlandı işte başvuru tarihleri ve şartları
Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanlarıyla çeşitli branşlarda toplam 564 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Şartlar neler? Başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.
Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak.
Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla alınacak.