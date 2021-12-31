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Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla 8 kuruma çeşitli branşlarda 1163 personel alınacağı duyuruldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 324, Gençlik ve Spor Bakanlığına 652, Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına 173 personel alımı gerçekleştirecek.

Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla 8 kuruma çeşitli branşlarda 1163 personel alınacağı duyuruldu.

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Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav sonuçlarına göre, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis (inşaat, gıda, deri), 3 gemi adamı ve çeşitli branşlarda 19 teknisyen ile kadrolu idare memuru öğrencisi olarak da 150 personel alımı yapılacak.

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Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Mühendis, veteriner ve psikolog kadrolarına 3-17 Ocak tarihleri arasında, teknisyen ve gemi adamı ile kadrolu idare memuru öğrencisi kadrolarına ise 17-31 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak. 

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Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler "www.adalet.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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