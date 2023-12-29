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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! İki parçada ödeme yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! İki parçada ödeme yapılacak

Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin tarihi belli oldu. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara tek seferde ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! İki parçada ödeme yapılacak

 Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek.

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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! İki parçada ödeme yapılacak

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! İki parçada ödeme yapılacak

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek.

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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! İki parçada ödeme yapılacak

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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