Kamu da part-time çalışma dönemi! Hafta tatili, yıllık izin.. İşte yeni sistem
Kamuda milyonlarca gence iş fırsatı sunan part-time (kısmi süreli) çalışmada yeni düzenlemeler yapılacak. Hafta tatili, yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı gibi konularda sosyal hakların artırılacağı sistemde, hem kamu hem de özel sektörde iş bulma imkanı çoğalacak. İşte part-time çalışma döneminin ayrıntıları...
Kamuda yaklaşık 2 milyon gence iş fırsatı sunan part-time (kısmi süreli) çalışmada hafta tatili, yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatına yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre, kısmi çalışanların sosyal hakları artırılacak ve iş bulma imkanı çoğalacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Türkiye'de 2 milyonun üzerinde vatandaşa iş fırsatı yaratan, part-time (kısmi süreli) çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdamını kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye girecek. Uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. İşgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde bir sistem çerçevesinde tasarlanacak.
Kısmi süreli çalışmada hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Parttime çalışanlar eksik günlerini isteğe bağlı olarak öderken, hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları sağlanacak. Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak.
Kısmı süreli çalışanın ücreti ve menfaatleri (işçi ister haftanın bir veya birkaç günü veya her gün birkaç saat olarak çalışsın fark etmeksizin) tam süreli çalışan işçiye göre, çalıştığı süre oranınca hesaplanarak ödeniyor. Kısmi çalışan işçinin ücretinin ödeme şekli ve yöntemi belli olmasına karşın kıdemin nasıl belirleneceği ve izin haklarından nasıl yararlanacağı kanunda açıkça belirtilmiyor. Yargı kararlarına göre, işçi ister haftanın bir veya birkaç günü veya her gün birkaç saat olarak çalışsın fark etmeksizin, işçinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 yıl geçtiğinde kısmi süreli çalışan işçiye kıdem tazminatı ve izin hakkı doğar.