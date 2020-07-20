Kameradaki en yakın arkadaşı çıktı! İstanbul'da sarhoş edip soydu
ZEYTİNBURNU'nda birlikte alkol aldığı arkadaşının cebindeki cüzdanı çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir mekanda 23 Haziran günü M.B.(27) ve Aykut S.(34) birlikte alkol aldı. M.B. ilerleyen saatlerde alkolün etkisiyle sarhoş oldu.
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Aykut S., M.B.'nin sarhoş olduğunu fark ederek cebindeki cüzdanını çaldı. M.B. kendisine geldiğinde cüzdanın olmadığı fark ederek polise ihbarda bulundu.
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Mekanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri cüzdanı alan kişinin Aykut S. olduğunu belirledi. Şüpheli, güven timleri tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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