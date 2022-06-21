Kamboçya'da keşfedilen balık şok etti! 300 kilo ağırlığında...

Yerli halkın dilinde “dolunay” anlamına gelen Boramy adı verilen dört metrelik dişi vatoz balığı onlarca kişinin yardımıyla birlikte kıyıya çekildi. Araştırmacılar hayvanın hareketlerini ve davranışlarını izlemek için elektronik bir çip taktıktan sonra, Boramy'i nehre geri bıraktı.

"Hala burada olması umut verici"

National Geographic Channel'daki "Canavar Balık" programının eski sunucusu ve şimdi bir koruma projesi olan Mekong Harikaları'nın (Wonders of Mekong) üyesi olan biyolog Zeb Hogan, "Bu çok heyecan verici bir haber çünkü dünyanın en büyük tatlı su balığını araştırmak için şansımız var" dedi.

Hogan, "Ayrıca bu durum, Mekong nehrinin bu bölümünün hala sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bu devasa balıkların hala burada yaşıyor olması bir umut işareti” diye konuştu.