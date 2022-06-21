Kamboçya'da keşfedilen balık şok etti! 300 kilo ağırlığında...
KAMBOÇYA'da Mekong Nehri’nde yakalanan dev tatlı su balığı, görenleri hayrete düşürdü. Vatoz türündeki tatlı su balığı, 4 metre uzunluğunda ve 300 kilo ağırlığında.
Kamboçya'nın Mekong Nehri’nde köylüler tarafından bir vatoz yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından bilim insanları hayvanın bugüne dek tespit edilen en büyük tatlı su balığı olduğunu belirtti. 300 kilo ağırlığındaki vatoz, yaklaşık 4 metre uzunluğuna sahip.
Yakalanan bu vatoz, 2005 yılında Tayland'da yakalanan 293 kilogramlık yayın balığının rekorunu elinden almış oldu.
Yerli halkın dilinde “dolunay” anlamına gelen Boramy adı verilen dört metrelik dişi vatoz balığı onlarca kişinin yardımıyla birlikte kıyıya çekildi. Araştırmacılar hayvanın hareketlerini ve davranışlarını izlemek için elektronik bir çip taktıktan sonra, Boramy'i nehre geri bıraktı.
"Hala burada olması umut verici"
National Geographic Channel'daki "Canavar Balık" programının eski sunucusu ve şimdi bir koruma projesi olan Mekong Harikaları'nın (Wonders of Mekong) üyesi olan biyolog Zeb Hogan, "Bu çok heyecan verici bir haber çünkü dünyanın en büyük tatlı su balığını araştırmak için şansımız var" dedi.
Hogan, "Ayrıca bu durum, Mekong nehrinin bu bölümünün hala sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bu devasa balıkların hala burada yaşıyor olması bir umut işareti” diye konuştu.
Öte yandan Boramy, geçen hafta nehrin kuzey Kamboçya kıyısı boyunca uzanan bir ada olan Koh Preah açıklarında ağlara takıldı. Bir balıkçı, nesli tükenmekte olan vatozun büyüklüğüne şaşırıp Mekong Harikaları ile temasa geçti.