Kalpazanların şeytani aklı! Türkiye'nin en büyük bankası böyle dolandırıldı: Açık buldular

Türkiye'nin en büyük bankasını dolandırdılar

Türkiye'nin önde bankalarından biri kalpazanların yeni kurbanı oldu. Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki bankasının şubesine gelen Mehmet D.(35) gişe de işlem yapan görevliye, 'arkadaşımın hesabına dolar yatıracağım' dedi. Banka görevlisi, Mehmet D.'den aldığı 50'lik 400 doları para sayma makinasına koyarak sahte olup olmadığını kontrol etti.