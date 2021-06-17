Kalpazanların şeytani aklı! Türkiye'nin en büyük bankası böyle dolandırıldı: Açık buldular
ANKARA'da, Türkiye'nin en büyük bankası dolandırıldı. Kalpazanlar, 10 dakika içerisinde yüzbinlerce liralık vurgun yaptı. Şahısların akıl ettikleri yöntem ise şeytani...
Türkiye'de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu. Özellikle kuyumcular, dövizciler ve bankaları hedef alan kalpazanların yaptığı dövizler eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para sayma makinelerinin yeni yazılımlarla güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu dövizler yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğradı.
Birçok banka ve esnafta bu açık var
Piyasada sahte doların dolaştığına dikkat çeken güvenlik birimleri, para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnaf ve banka çalışanlarına uyarıda bulunuyor.
Türkiye'nin en büyük bankasını dolandırdılar
Türkiye'nin önde bankalarından biri kalpazanların yeni kurbanı oldu. Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki bankasının şubesine gelen Mehmet D.(35) gişe de işlem yapan görevliye, 'arkadaşımın hesabına dolar yatıracağım' dedi. Banka görevlisi, Mehmet D.'den aldığı 50'lik 400 doları para sayma makinasına koyarak sahte olup olmadığını kontrol etti.