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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

13 Aralık 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yasak Elma, Masterchef, Esra Erol, Üç Kuruş, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.

Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Yıldız’ın eve dönmesi, Çağatay’ın planını alt üst eder. Yıldız, Kumru’nun Çağatay’ı bir daha affetmeyeceğine emin olduğu Yasak Elma reytingde hüsrana uğradı. 

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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı  reytingde umduğunu bulamadı.

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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz oldu. Üç Kuruş reytinglerde hüsrana uğradı. 

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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

13 Aralık akşamı 133'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği yarışmada; mavi takım kaptanı olmak isteyen son sekiz yarışmacı mutfağa girdi. Sevilen yarışma istediği başarıyı reytingde sağlayamadı. 

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