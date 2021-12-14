Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz oldu. Üç Kuruş reytinglerde hüsrana uğradı.