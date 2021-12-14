Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Üç Kuruş Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
13 Aralık 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yasak Elma, Masterchef, Esra Erol, Üç Kuruş, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Yıldız’ın eve dönmesi, Çağatay’ın planını alt üst eder. Yıldız, Kumru’nun Çağatay’ı bir daha affetmeyeceğine emin olduğu Yasak Elma reytingde hüsrana uğradı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı reytingde umduğunu bulamadı.
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz oldu. Üç Kuruş reytinglerde hüsrana uğradı.
13 Aralık akşamı 133'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği yarışmada; mavi takım kaptanı olmak isteyen son sekiz yarışmacı mutfağa girdi. Sevilen yarışma istediği başarıyı reytingde sağlayamadı.