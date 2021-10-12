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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

11 Ekim 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da, Kalp Yarası ve Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı.

Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulandığı Kalp Yarası reytinglerde umduğunu zirveyi kaptırdı. 

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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.

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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

5 yıl önce evi terk eden kocasını aramak için Esra Erol'da programına başvuran Durkadın Kaçar'ın hikayesi şaşırttığı program reytingde hüsrana uğradı. 

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Kalp Yarası Yasak Elma Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Doğan'la yakınlaşan Ender, onun evine gittiğinde ise karşısında Arzu'yu buldu. Arzu, Ender'e Doğan'ın eşi olduğunu söylediği Yasak Elma zirve yarışında geriye düştü.

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