Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
25 Ekim 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe’nin Ferit’ten uzaklaşmasını zorlaştırdığı Kalp Yarası reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Yeni takımların oluştuğu gecede yarışmacılar, kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Sevilen program reytingde çakıldı.
Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Çınar ile evli olan damadı Tevrat Çınar'ın küçük kızı Şengül Cambaz'ı kaçırdığını söylediği Esra Erol reytingde hüsrana uğradı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
İşte pazartesi günü reytingleri...