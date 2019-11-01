Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil taburcu oldu yoğun bakıma alınmıştı
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu oldu.
Kaçış sendromu hastası olan Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşmesiyle hastaneye kaldırılmış ve 235 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda taburcu olan ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde ise kalp spazmı nedeniyle rahatsızlanarak yeniden yoğun bakıma alındı.
Birgün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan Erbil’in bir süre evde dinleneceği bildirildi.
Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada, "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor" ifadelerini kullanmış, gerçeği Erbil'in doktor ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, şu açıklamasıyla anlatmıştı:
"Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak.''