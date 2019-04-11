Kalp krizi riskini ortadan kaldırmak için bu 4 öneriyi uygulayın
Prof. Dr. Ali Oto, 40-50 yaş sonrasında özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanların kalp ve damar hastalıkları açısından risk altında olduğunu belirterek, genetik haricindeki risk faktörlerinin yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini söyledi.
Kalp rahatsızlıklarında önlenemez risk faktörlerinin yanı sıra önlenebilir risk fartörlerinin de olduğunu belirten Oto, obezite, kan basıncı yüksekliği, sigara, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, kan yağlarının yüksekliği gibi diğer risk faktörlerinin de pek çoğunun önlenebileceğini ya da yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Peki kalp sağlığını korumak için neler yapılmalıdır?
Her gün bir dilim ekmek:
Ekmeğin bir dilimi 70-100 kaloridir ve ülkemizde ekmek tüketim oranı oldukça yüksek. Her öğünde ince bir dilim ekmek yemek yeterli. Ayrıca, aşırı doymuş olan margarin gibi yağlardan uzak durulmalı. Şekerli besinler hem aşırı kalori değerlerine sahip hem de insülin direncini artırarak şişmanlamaya neden olup kan yağlarının kontrolünü güçleştiriyor.
Az ama sık yemek:
Az az sık sık yemek dengeli beslenmek için önemlidir. Çünkü vücut öğün atlandığında daha sonra da aç kalabileceğini düşünerek alınan besinlerden depolama yoluna gidecektir.
Düzenli kontrol:
Sadece ilaçlarla kontrol altına alınabilen tansiyon için uzman gözetiminde ilaç kullanılmalı. Diyet ve egzersiz de kan şekeri kontrolü için en az ilaçlar kadar önem taşıyor. Kan yağlarını düşürmenin ve kontrol altında tutmanın ilk adımı, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamdır. Ancak gerekli olduğunda doktor kontrolünde kan yağlarını düşürücü ilaç kullanılabiliyor.