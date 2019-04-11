Kalp krizi riskini ortadan kaldırmak için bu 4 öneriyi uygulayın

Her gün bir dilim ekmek:

Ekmeğin bir dilimi 70-100 kaloridir ve ülkemizde ekmek tüketim oranı oldukça yüksek. Her öğünde ince bir dilim ekmek yemek yeterli. Ayrıca, aşırı doymuş olan margarin gibi yağlardan uzak durulmalı. Şekerli besinler hem aşırı kalori değerlerine sahip hem de insülin direncini artırarak şişmanlamaya neden olup kan yağlarının kontrolünü güçleştiriyor.