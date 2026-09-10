Kalp krizi geçirdi denilen Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı! Meğer...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil bir operasyona alındığı ve kalbine stent takıldığı iddia edilmişti. İlk açıklama geldi, meğer...
Ünlü şovmen 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in kalp krizi geçirdiği ve operasyonla stend takıldığı iddiaları, sabah saatlerinde magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırarak hayranlarını endişelendirdi.
Ancak söz konusu haberlerle ilgili kısa süre içinde yeni bir gelişme yaşandı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
tv100'den Onur Üçkarişoğlu’nun haberine göre Mehmet Ali Erbil’in menajerinden edindiği bilgiye göre, kalp krizi ve stent iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hastane sürecinin bulunmadığı belirtildi.
SAAT 14.00’TE ETKİNLİĞE KATILACAK
Ünlü şovmenin şu anda evinde dinlendiği bilgisi paylaşılırken, öğleden sonra saat 14.00’te planlanan bir etkinliğe katılacağı da aktarıldı.
Böylece Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuna ilişkin sabah saatlerinde ortaya atılan iddialar menajerinden gelen bilgiyle yalanlanmış oldu.