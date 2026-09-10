Kalp krizi geçirdi denilen Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı! Meğer...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

tv100'den Onur Üçkarişoğlu’nun haberine göre Mehmet Ali Erbil’in menajerinden edindiği bilgiye göre, kalp krizi ve stent iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hastane sürecinin bulunmadığı belirtildi.