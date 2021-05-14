Kalp krizi belirtileri nelerdir? Göğüste rahatsız edici bir baskı varsa...

Kalp krizi sırasında ne olur?

Tüm organlar gibi kalbin de çalışması için sürekli oksijen ve besin kaynağına ihtiyacı vardır. Koroner arterler olarak bilinen kan damarları, kalp kasının üzerinde seyreder ve ona gerekli oksijenli kanı sağlar. Bir koroner arter aniden tıkandığında ve kalp kasına kan akışını durdurduğunda kalp krizi meydana gelir.