Kalp krizi belirtileri nelerdir? Göğüste rahatsız edici bir baskı varsa...
Aniden ortaya çıkan kalp krizi belirtileri göğüste rahatsız edici bir baskı yaratıyor. İşte kalp kriziyle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler...
Kalp krizi sırasında ne olur?
Tüm organlar gibi kalbin de çalışması için sürekli oksijen ve besin kaynağına ihtiyacı vardır. Koroner arterler olarak bilinen kan damarları, kalp kasının üzerinde seyreder ve ona gerekli oksijenli kanı sağlar. Bir koroner arter aniden tıkandığında ve kalp kasına kan akışını durdurduğunda kalp krizi meydana gelir.
Kalp krizi belirtileri neler?
Göğüs ağrısı: Göğüste rahatsız edici bir baskı, ağrı, uyuşma, sıkışma, dolgunluk veya ağrı hissi. Bu rahatsızlık kollara, boyna, çeneye veya sırta yayılabilir.
Baş dönmesi, sersemlik, bayılma veya endişeli hissetme
Bulantı, hazımsızlık, kusma
Nefes darlığı veya nefes almada güçlük (göğüste rahatsızlık olsun veya olmasın)
Terleme, soğuk ter.
Kalp krizi esnasında nelere dikkat etmeli?
Eğer kalp krizi esnasında yalnızsa;
•Kalp krizi geçirdiği esnada kişinin tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı bir manevra yoktur.
• Öncelikle ağrı başladığı anda hasta telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermelidir.
• Bulunulan yerin kapısını aralık bırakılmalıdır. Böylece, yardıma gelecek olan kişinin işi kolaylaşmış olur.
• Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırabilir. Yeni başlamış bir pıhtıyı yerinden sökme ihtimali çok düşük olsa da kişi burun deliklerini kapatarak kuvvetli biçimde öksürmelidir.
• Evde aspirin varsa, bir bardak su ile alınmalıdır.
• Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içilmemelidir.
• Pencere açılarak odaya oksijen girmesi sağlanmalıdır.
• Yardım gelmesi, yatarak ya da oturarak beklenmelidir. Kesinlikle ayakta olunmamalıdır. Zira kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir.
• Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapılmamalıdır.