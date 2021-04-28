Kalori yakmanın ve kilo vermenin basit yolları!
Fazla kalorilerle nasıl başa çıkılacağı konusunda açıklamalarda bulunan Diyetisyen Nurdan Balakçı, erkeklerin ve kadınların günlük ortalama kalori ihtiyacına, vücudun alınan kalorileri nasıl kullandığına ve alınan kalori nasıl ve ne zaman fazla kiloya dönüşmeye başladığına değindi.
İnsanın hayatta kalabilmesi için enerji alması şarttır ve alınan enerjinin yüzde 20'sini beynimiz kullanır. Geri kalanın çoğu da metabolizmanın temel ihtiyaçları için kullanılır.
Örneğin, sadece dinlenirken bile kan dolaşımı, sindirim ve nefes almak için enerjiye ihtiyacımız vardır. Soğuk ortamdaysak vücut ısımızı sabit tutabilmek için de enerji harcarız.
Kaloriler nasıl harcanacak?
Alınan kalorilerin nasıl harcanacağı konusunda açıklama yapan Dyt. Balakçı, aldığımız kalorileri şu şekilde yakabileceğimizi söyledi:
Hareketli bir hayat yaşayın: Örneğin tempolu bir yürüyüşle 150 kalori, yüzmeyle 180 kalori, 10 kilometre koşarak 300 kalori yakarsınız. Bilgisayar başında 41, uyurken ise sadece 19 kalori yakarsınız.