Kalk Gidelim'in oyuncu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı! Sokak ortasında vuruldu
Son olarak 'Kalk Gidelim' dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu.
Oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran ile iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üçlü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran’a doğru ateş etti.
Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti.
Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.