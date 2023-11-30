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Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor

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Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor

Amatör kümede bir süre kalecilik yapan 21 yaşındaki Kaan Tınmaz, İzmir'de halı saha maçlarında kaleye geçecek oyuncu bulamayan takımların file bekçiliğini yaparak para kazanıyor.

Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor

Amatör kümede 2 yıl futbol oynadıktan sonra takım bulamayan 21 yaşındaki kaleci Kaan Tınmaz, İzmir'de ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor.

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Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor

Tınmaz, Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı'nda okuduğu dönemde Uşak 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karahallıspor'da kaleci olarak forma giydi.

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Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor

Uşak'ta eğitimini tamamlayan Tınmaz, okul bittikten sonra döndüğü İzmir'de kulüp bulamadı.

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Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor

Futboldan kopmak istemeyen ve düzenli antrenman yapan Tınmaz, "Kiralık Kaleci İzmir" adıyla sosyal medya hesabı açıp, ücret karşılığında maçlara çıkmaya başladı.

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