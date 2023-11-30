Kaleye geçecek oyuncusu olmayan takımların bekçiliğini yaparak para kazanıyor
Amatör kümede bir süre kalecilik yapan 21 yaşındaki Kaan Tınmaz, İzmir'de halı saha maçlarında kaleye geçecek oyuncu bulamayan takımların file bekçiliğini yaparak para kazanıyor.
Amatör kümede 2 yıl futbol oynadıktan sonra takım bulamayan 21 yaşındaki kaleci Kaan Tınmaz, İzmir'de ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor.
Tınmaz, Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı'nda okuduğu dönemde Uşak 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karahallıspor'da kaleci olarak forma giydi.
Uşak'ta eğitimini tamamlayan Tınmaz, okul bittikten sonra döndüğü İzmir'de kulüp bulamadı.
Futboldan kopmak istemeyen ve düzenli antrenman yapan Tınmaz, "Kiralık Kaleci İzmir" adıyla sosyal medya hesabı açıp, ücret karşılığında maçlara çıkmaya başladı.