Kaleye çıkardıkları kuzu bin 650 metreden yuvarlandı! Şov yapacaktı başına gelmeyen kalmadı
Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz çekim için uçurumun tepesine götürdüğü kuzuyu ayağı takılınca bakın nasıl düşürdü. Adanalı kebapçı, bin 650 metreden düşürdüğü kuzunun görüntülerini sosyal medyada paylaşınca olanlar oldu. İşte o anlar sosyal medyada binlerce yorum aldı.
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, sosyal medyayı aktif kullanarak Adana Kebabının tanıtımı için yoğun çaba harcıyor. Ülkenin tarihi ve turistik mekanlarında Adana Kebap yapan Cihangir Korkmaz, son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda olan Gülek Kalesi’ne gitti.
Uçurumun kenarında duruyor hissi veren kalede kuzu çevirme yapmak isteyen Korkmaz, aracından çıkarttığı kuzuyu uçurumun kenarına götürmeye başladı.
Tam uçurum kenarına geldiğinde ayağı takılan Korkmaz, bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. Kameraların kayıtta olduğu o anları Korkmaz, sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, binlerce yorum aldı.
''Düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı''
Cihangir Korkmaz, “Biz her ay düzenli olarak Adana’nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi’ne çıkmaya karar verdik.