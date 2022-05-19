Kaldırımda yürüyen genç kız neye uğradığını şaşırdı! Bir anda kanlar içinde kaldı

“Kafası ciddi bir şekilde kanıyordu”

Genç kızın korkuyla bağırdığını belirten Ahmet Çakan, “Okula gidiyordum, bir ses duydum arkamı döndüğümde kızın biri elini kafasına tutmuş bir şekilde bağırıp çağırıyordu. Yanlarına gittiğimde kızın kafası ciddi bir şekilde kanıyordu sonra inşaattan bir şey düştüğünü öğrendik. İnşaat ise tedbirini almış. Vatandaşlar falan geldi ilk yardımda bulundu. Ardından ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Kızın durumu iyiymiş Allah şifalar versin” dedi.