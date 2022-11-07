Kalçasıyla ilgili yorum Aleyna Tilki'yi çileden çıkardı! 'Bu yaşadığım tacizlerin...'

Tilki'nin klibini izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" yorumunu yaptı. Gelen çirkin yoruma sessiz kalamayan Aleyna Tilki, ise paylaşımı Twitter hesabından yayınlayarak şu sözlerle sitem etti: "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi! Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var!"