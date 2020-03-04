Kalçasını büyütmek isterken ayar kaçtı Zümrüdüanka'nın Saniyesi'ne bakın!
Zümrüdüanka dizisinde Saniye Arsoy karakterine hayat veren güzel oyuncu Sebahat Kumaş yaptığı photoshop kalçayla dalga konusu oldu dizinin Saniyesi'ne yorum yağdı.
FOX'ta yayınlanan ve çekimleri Nevşehir'deki Kapadokya'da yapılan ve imkansız bir aşkın anlatıldığı dizi Zümrüdüanka senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciden tam not aldı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi reyting listelerinde Fox TV'nin de yüzünü güldüren yapımlardan biri.
Dizinin oyuncu kadrosunda da Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Selim Bayraktar gibi başarılı isimlerin yanı sıra Alp Navruz Ceren Yılmaz gibi genç isimlerde var. Dizide performansı ile dikkat çeken bir isim var ki o da dizinin Saniye Arsoy'u Sebahat Kumaş...
Daha önce Kalbimdeki Deniz ve Karagül dizileri ile tanınan genç oyuncu Zümrüdüanka'da 20'li yaşların ortasında olan Demirkan Holding’in yüzlerce çalışanından birini canlandırıyor. Çilekeş, cefakâr, tüm yaşamını kardeşi Oya’ya adamış genç bir kadına başarılı bir şekilde hayat veren Kumaş, sosyal medyada da çok aktif.
101 bin takipçisi olan Sebahat Kumaş, sık sık özel pozlarını paylaşmayı ihmal ediyor. Duru güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.