Kalçasını büyütmek isterken ayar kaçtı Zümrüdüanka'nın Saniyesi'ne bakın!

Dizinin oyuncu kadrosunda da Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Selim Bayraktar gibi başarılı isimlerin yanı sıra Alp Navruz Ceren Yılmaz gibi genç isimlerde var. Dizide performansı ile dikkat çeken bir isim var ki o da dizinin Saniye Arsoy'u Sebahat Kumaş...