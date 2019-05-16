Kalçasını açarak olay olmuştu! Hatice'nin son hali korkuttu!

Ardından spor yaparken kurduğu köprü hareketiyle de sosyal medyayı sallayan şarkıcı Hatice'den bu defa korkutan bir paylaşım geldi. Kendisine nazar değdiğini söyleyen şarkıcının gözü morardı. Sosyal medya paylaşımıyla yüzünün fotoğrafını atan Hatice, takipçilerini korkuttu.