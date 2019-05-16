Kalçasını açarak olay olmuştu! Hatice'nin son hali korkuttu!
Geçen ay podyumda yaptığı kalça açma hareketiyle olay olan şarkıcı Hatice'nin gözü morardı.
Geçen ay modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
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Ardından spor yaparken kurduğu köprü hareketiyle de sosyal medyayı sallayan şarkıcı Hatice'den bu defa korkutan bir paylaşım geldi. Kendisine nazar değdiğini söyleyen şarkıcının gözü morardı. Sosyal medya paylaşımıyla yüzünün fotoğrafını atan Hatice, takipçilerini korkuttu.
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Hatice, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yüzüm yandı nazar dedim, gözüm 2 gündür bu halde yine nazar diyorum çünkü kalbi fesat insan demeye dilimin varmadıklarının bedduası tutmaz iyi bilirim" notunu düştü.
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