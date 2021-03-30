Kalça estetiği Şeyma Subaşı'nın başını yaktı iddiası olay yarattı durumu kötü dendi
Şeyma Subaşı, bir haftadır Instagram'da paylaşım yapmadı. Subaşı'nın hakkındaki iddialar ise bomba!
Son zamanlarda yeni sevgilisiyle sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yapan Şeyma Subaşı'dan bir haftadır haber yok. Takipçileri neye uğradıklarını şaşırdı. Normal şartlarda uyandığı andan itibaren gününün her anını Instagram'da paylaşan Subaşı, bir haftadır paylaşım yapmayınca şoke etti.
Şeyma Subaşı'nın bir haftadır ortalarda gözükmemesinin sebebi ise ortaya çıktı. Söylentilere göre, Şeyma'yı estetikleri yaktı. İki estetik ameliyatı olan Subaşı, ilk olarak burun estetiğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Şeyma Subaşı'nın estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü öğrenildi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği ise başına bela oldu.
Şeyma Subaşı burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi.