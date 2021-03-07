Kalbi durdu! Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'den kötü haber geldi işte son durumu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztekin "İCAT ÇIKARMAYIN! SEKSENLERDE'YİM. Seksenler'den ayrıldığım şeklinde yapılan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da her zamanki gibi sizlerle olacak." ifadelerini kullanmıştı.