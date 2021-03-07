Kalbi durdu! Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'den kötü haber geldi işte son durumu
TRT 1'de Seksenler dizisinde Fehmi'yi canlandıran Rasim Öztekin'den kötü haber geldi.
Geçtiğimiz aylarda Seksenler'in başrol oyuncusu Rasim Öztekin'in kalp rahatsızlığı ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldığı iddia edilmişti. Öztekin hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztekin "İCAT ÇIKARMAYIN! SEKSENLERDE'YİM. Seksenler'den ayrıldığım şeklinde yapılan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da her zamanki gibi sizlerle olacak." ifadelerini kullanmıştı.
62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi.
Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi durdu.