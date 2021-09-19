Kalbi dışarıda doğdu! Mucize bebek zor operasyonla kurtarıldı

Büyüyünce kemik yerleştirme ameliyatı olacak

2 saat süren operasyonda dışarıda olan kalp, göğsün içine alındı. 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin, okul öncesi dönemi gerçekleştirilecek kemik yerleştirme ameliyatı ile sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilecek. Hayatta kalma şansı çok düşük olan ancak yaşam mücadelesini kazanarak taburcu olan Hüseyin'i, 'mucize' olarak nitelendiren ameliyat ekibi, bu süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.