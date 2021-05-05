Kalben'in 'Hayat kısa memeler sarkıyor' paylaşımı rekor kırıyor herkes paylaştı

Kalben bu yoruma uzun bir mesajla cevap verdi. Yazdıkları herkes tarafından çok beğenildi. Kalben, takipçisine şu cevabı verdi:

"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun?''