Kalben'in 'Hayat kısa memeler sarkıyor' paylaşımı rekor kırıyor herkes paylaştı
Kalben'in dış görünüşü hakkında yorum yapan takipçisine verdiği cevaba beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Kalben, bu kez de sosyal medyada takipçisine verdiği cevapla magazin gündeminde konuşuldu. Dış görünüşü hakkında bir takipçisi Instagram hesabından şunları yazdı:
''Kalben, bir de bir zayıflasan on numara kadın olacaksın, seni çok seviyorum.''
Kalben bu yoruma uzun bir mesajla cevap verdi. Yazdıkları herkes tarafından çok beğenildi. Kalben, takipçisine şu cevabı verdi:
"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun?''
''Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor.''
''Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim.''