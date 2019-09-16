Kalben'den İbrahim Tatlıses tepkisi: Kadını silahla vuran bir adamın şarkısını söylemem

''Sonunda öfkelenmeye başladım'': Kalben, açıklamalarına, "Kararlarımda kendime 'büyüklerim' kadar güvenmedim diye; yazdığım şarkıların önüne geçti diye, beni kitlelere tanıtırken hep yapmam gereken bir harekete, göreve döndü diye; yediden yetmişe herkesi yakalamak için daha iyisini kendim yazamadım diye; bir cover ile 'kavırdan başka nesi var yeaa?' dendi diye insanca kibirlendim, dargınlaştım ve sonunda öfkelenmeye başladım.