Kalaşnikof ile kuyumcu bastılar! Altınlarla kaçtılar
Anadolu Ajansı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı.
Ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı.
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İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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