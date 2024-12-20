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Kalaşnikof ile kuyumcu bastılar! Altınlarla kaçtılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kalaşnikof ile kuyumcu bastılar! Altınlarla kaçtılar

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı.

Kalaşnikof ile kuyumcu bastılar! Altınlarla kaçtılar

 Ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı.

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Kalaşnikof ile kuyumcu bastılar! Altınlarla kaçtılar

İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kalaşnikof ile kuyumcu bastılar! Altınlarla kaçtılar
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