Kalabalık aileler koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?

El temizliği sonrasında yüzün yıkanması, saf suyla ağzın çalkalanması ve burnun yıkanmasının faydalı olabildiğini dile getiren Erdinçler, "Ama tuzlu suyla gargara yapmak doğru değil. Tuzlu su, burun tıkanıklıklarını açmak için faydalı olabilir ama evde hazırlanan tuzlu su ile fazla tuz nedeniyle ağız ve burundaki sağlığımız için faydalı bakteriler de zarar görebilir. Yalnız sık el yıkama, dezenfektan kullanımı ile cilt kuruyup tahriş olabilir. Bu nedenle sık aralıklarla nemlendirici kullanılmalı." diye konuştu.