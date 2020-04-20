Kalabalık aileler koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?
Koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde yaşlı sağlığının korunmasında izolasyonun yanı sıra kalabalık ailelerde bulaş riskinin azaltılabilmesi için evde temizlikten sosyal mesafe ve beslenmeye kadar farklı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, kalabalık aileler koronavirüse karşı nasıl temizlik yapmalı? İşte detaylar...
Vuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde yaşlı sağlığının korunmasında izolasyonun yanı sıra kalabalık ailelerde bulaş riskinin azaltılabilmesi için evde temizlikten sosyal mesafe ve beslenmeye kadar farklı noktalara dikkat etmek gerekiyor.
Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisi döneminde yaşlı sağlığının korunmasına ilişkin bilgi verdi.
Yaşlı bireylerin kendilerini ve sevdiklerini korumaları için en önemli adımın, salgın kontrol altına alınana kadar evden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri olduğunun altını çizen Erdinçler, mikrobun bulaştığı kişilerle aynı ortamda bulunulduğunda karşıdaki kişi öksürmese, hapşırmasa bile virüsün kolaylıkla bulaşabileceğini ifade etti.
Erdinçler, özellikle 15 dakikadan uzun ve 1 metreden yakın temaslarda mikrop bulaşması riskinin bulunduğunu anlatarak, mikrobu taşıyan kişilerin solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulması ve ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi halinde de virüsün bulaşabildiğini söyledi.
El temizliği sonrasında yüzün yıkanması, saf suyla ağzın çalkalanması ve burnun yıkanmasının faydalı olabildiğini dile getiren Erdinçler, "Ama tuzlu suyla gargara yapmak doğru değil. Tuzlu su, burun tıkanıklıklarını açmak için faydalı olabilir ama evde hazırlanan tuzlu su ile fazla tuz nedeniyle ağız ve burundaki sağlığımız için faydalı bakteriler de zarar görebilir. Yalnız sık el yıkama, dezenfektan kullanımı ile cilt kuruyup tahriş olabilir. Bu nedenle sık aralıklarla nemlendirici kullanılmalı." diye konuştu.