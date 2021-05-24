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Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

Güney Amerika'dan Avrupa'ya doğru akıllara gelmeyen bir kaçakçılık yolu tespit edildi. Atacama Çölü'ndeki nadir kaktüsler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasında alıcı buluyor.

Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

Fildişi, fangolin, kaplan kemikleri, fosiller, nadir taşlar ve hayvan boynuzları...

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Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

Bunların hepsi uluslararası kaçakçılığın merkezindeki ürünler ancak kaçırılan daha birçok şey bulunuyor.

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Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

Pek çok kimsenin aklına gelmese de çöl bitkisi kaktüs de bunlardan biri.

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Kaktüs kaçakçıları çöllerde ağaç bırakmıyor

New York Times'de yer alan habere göre; geçen yıl İtalya'da düzenlenen Atacama Operasyonu'nda milyonlarca liralık nadir kaktüsler ele geçirildi.

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