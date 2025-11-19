Kainat Güzeli yarışmasında Hürrem rüzgarı! Ceren Aslan 10 Kasım'da da siyahlara bürünmüştü
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, podyuma çıktı. Arslan'ın kıyafet tercihi gündem olurken, "Hürrem Sultan" benzetmesi yapılan kıyafeti ilgi çekti.
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, 10 Kasım’da da Atatürk’ü unutmamış, elinde Atatürk portresiyle yürümüştü.
Ceren Arslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek istedi.
Arslan şunları kaydetti:
“Bütün arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma sesleniyorum. Bu süreci bilen, beni bu süreçte gören ve şu anda nerede olduğumun farkında olanlara söylüyorum; Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyorum.
Hiç tanımadığım insanların bile büyük bir gönülle destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını gerçekten merak ediyorum. Her şeyi görüyorum ve biliyorum.
Bugün son gün...
Ülkesini adaletsizliklerin içinde bile tüm gücüyle temsil etmeye çalışan bir kızı yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Bu başarı sonunda hepimizin olacak. Umarım kutlayacağımız çok güzel şeyler olur.”
NASIL OY VERİLİR?
Ceren Arslan’a destek olmak için App Store ve Google Play’den Miss Universe uygulamasını indirip, ardından üyelik açarak,“Vote” (Oy Ver) kısmına gelerek Ceren Arslan'ı seçmek ve destek olmak mümkün.