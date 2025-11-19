Kainat Güzeli yarışmasında Hürrem rüzgarı! Ceren Aslan 10 Kasım'da da siyahlara bürünmüştü

Hiç tanımadığım insanların bile büyük bir gönülle destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını gerçekten merak ediyorum. Her şeyi görüyorum ve biliyorum.

Bugün son gün...

Ülkesini adaletsizliklerin içinde bile tüm gücüyle temsil etmeye çalışan bir kızı yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Bu başarı sonunda hepimizin olacak. Umarım kutlayacağımız çok güzel şeyler olur.”