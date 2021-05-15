Kahvenin faydaları kahve içmek için 10 neden!

Kahvenin Türk kültüründeki önemi 500 yıl öncesine dayanıyor. Tüm dünyaya adını duyuran Türk kahvesi, kokusuyla huzur, içimiyle mutluluk veriyor. Gün içinde sohbetlerin vazgeçilmesi olan ve beslenme düzenimizde önemli bir yer tutan kahvenin sağlık açısından büyük faydaları bulunuyor. İşte kahve içmek için 10 neden!