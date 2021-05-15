Kahvenin faydaları kahve içmek için 10 neden!
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan kahve, birçok hastalığın önlenmesinde etkin rol oynuyor. Kahvenin daha önce duymadığınız 10 yararını sıraladık.
Kahvenin Türk kültüründeki önemi 500 yıl öncesine dayanıyor. Tüm dünyaya adını duyuran Türk kahvesi, kokusuyla huzur, içimiyle mutluluk veriyor. Gün içinde sohbetlerin vazgeçilmesi olan ve beslenme düzenimizde önemli bir yer tutan kahvenin sağlık açısından büyük faydaları bulunuyor. İşte kahve içmek için 10 neden!
Alzheimer gelişmesini önlüyor; Kahvenin içerdiği kafein maddesi, Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini önemli ölçüde azalttığı ve böylece alzheimer gelişmesini önlediği tahmin edilmektedir.
Sütle birlikte tüketilince tok tutuyor; Kahve sütle birlikte içildiğinde, vücuda dengeli protein, karbonhidrat ve yağla alındığından kişiyi daha uzun süre tok tutmaktadır. Verdiği tokluk hissi diyet yapan kişilerde fayda sağlamaktadır.
İnsülin direncini kırar; Kahvenin insülin direncini kırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin azalması kişide tatlı ihtiyacını baskılar. Sürekli tatlı yeme isteği olan kişilerin bu isteklerini bastırmada kahve içmeleri önerilir.