Kahveci dere kenarında rastladı! Köpeklerin saldırısına uğrayan domuz yavrusunu kurtardı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban domuzu yavrusu, tedavi için koruma altına alındı.
İslahiye ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Amanos Dağları Huzurlu Yaylası eteğindeki Cevizlidere Mahallesi'nde kahvecilik yapan Veysel Günay, mahalle içinden akan dere kenarında rastladığı, köpeklerin saldırısıyla yaralanan domuz yavrusunu kurtardı.
Yaklaşık 2-3 aylık olduğu belirtilen domuz yavrusunu besleyen Günay, hayvanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavi altına alınan hayvanın, daha sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.
Yaban domuzuna Türkiye’nin neredeyse her yerinde rastlayabilirsiniz. Geceleri dolaştıkları için özellikle kamp yapanların karşılaştığı hayvanlar olduğu bilinir. Aynı zamanda çok iyi tat ve koku alır. Sürüler halinde gezer. Hem otobur, hem de etoburdur, bitki kökleri, sebze, meyve, sürüngen ve böceklere kadar neredeyse herşeyi yer.
Yaban domuzları utangaç görünmesine rağmen önceden tahmin edilemeyen haraketleri sebebi ile son derece tehlikeli hayvanlardır. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.