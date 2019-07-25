Kahveci dere kenarında rastladı! Köpeklerin saldırısına uğrayan domuz yavrusunu kurtardı

Yaban domuzuna Türkiye’nin neredeyse her yerinde rastlayabilirsiniz. Geceleri dolaştıkları için özellikle kamp yapanların karşılaştığı hayvanlar olduğu bilinir. Aynı zamanda çok iyi tat ve koku alır. Sürüler halinde gezer. Hem otobur, hem de etoburdur, bitki kökleri, sebze, meyve, sürüngen ve böceklere kadar neredeyse herşeyi yer.