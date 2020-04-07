Kahvaltılık tava böreği nasıl yapılır oldukça pratik!
Tava böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıların en leziz alternatifi olacak bu şahane lezzeti hala denemediyseniz daha fazla zaman kaybetmemelisiniz.
. Oldukça enfes bir lezzete sahip olan bu tada bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tava böreği tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER:
1,5 adet yufka,
2 adet büyük boy yumurta,
1 adet yumurta sarısı,
100 gram peynir,
3-4 dal çok küçük doğranmış maydanoz,
2 yemek kaşığı süt,
1 tatlı kaşığı tereyağ,
1 tatlı kaşığı sıvı yağ,
5 yemek kaşığı sade soda,
1/2 çay kaşığı pul biber,
1/2 çay kaşığı tuz,
1 çimdik çekilmiş tane karabiber
HAZIRLANIŞI:
Yarım yufkayı mümkün olduğunca küçük küçük parçalayıp orta boy bir kaseye alın.Üzerine yumurta, ufalanmış peynir, maydanoz, süt ve baharatları ekleyin ve iyice karıştırın.
Yumurta bütün yufkaları ıslatsın ve her şey birbirine geçsin.Tavanızın dibini sıvı yağ ile yağlayın ve kısık ateşte ısıtın.