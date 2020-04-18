Kahvaltılık peynir salatası nasıl yapılır?
Hafta sonunuzu şenlendirecek bir kahvaltılık alternatif istiyorsanız peynir salatası tam da sizler için burada. İşte malzemeleri ve yapılışı!
Malzemeler
2 adet domates
2 adet salatalık
150 gr ezine peyniri
2 adet sivri biber
2-3 tutam maydanoz
1-2 tutam taze nane
Zeytinyağı
Nar ekşisi ya da limon suyu
Tuz, kırmızı pul biber
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Domatesleri, salatalıkları ve biberleri küp küp doğrayın. Maydanoz ve taze naneyi
ince ince kıyın.
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Peyniri minik küpler halinde dilimleyin.Derin bir kaba doğranmış domatesleri, salatalıkları, biberleri ve yeşillikleri koyun
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Üzerine dilimlenmiş peynirleri ekleyin.
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