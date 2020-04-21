Kahvaltılık cevizli salça ezme nasıl yapılır ekmeğe sürmelik!
Çok kısa sürede, sadece tüm malzemeleri karıştırarak elde edebileceğiniz enfes bir sos cevizli salça ezmeyi ekmeğe bol bol sürüp yiyin kahvaltılarınızı şenlendirin!
5 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı acı biber salçası
3 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1,5 çay kaşığı acı pul biber
1/2 çay bardağı lor peyniri(ya da az tuzlu beyaz peynir)
1 su bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
Püf Noktası
Damak zevkinize göre acı miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Dilerseniz peynir ilave etmeden de tarifimizi deneyebilirsiniz. İçerisine farklı baharatlar ekleme şansınız da var. Fazla gelen ezmenizi bir kavanozun içerisine aktarabilir, üzerine biraz zeytinyağı ekleyerek uzun süre saklayabilirsiniz.
Cevizleri rondodan geçirin. Ardından bir kabın içerisine aktarın. Cevizler hafif iri parçalar halinde kalmalı.
Cevizlerin üzerine salçaları da ilave edin. Zeytinyağı ekleyerek karıştırmaya başlayın.