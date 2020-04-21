Kahvaltılık cevizli salça ezme nasıl yapılır ekmeğe sürmelik!

Püf Noktası

Damak zevkinize göre acı miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Dilerseniz peynir ilave etmeden de tarifimizi deneyebilirsiniz. İçerisine farklı baharatlar ekleme şansınız da var. Fazla gelen ezmenizi bir kavanozun içerisine aktarabilir, üzerine biraz zeytinyağı ekleyerek uzun süre saklayabilirsiniz.