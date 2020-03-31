Kahvaltıların vazgeçilmezi ev çemeni nasıl yapılır?
Özellikle tuzlu lezzet severlerin bayılacağı bu şahane tarife mest olacaksınız. Üstelik oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Peki çemen nasıl yapılır?
Kahvaltılarınızın yeni vazgeçilmezi olmaya aday olacak çemen tarifini evde yapmaya ne dersiniz?
Çemen nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sabah kahvaltıda tuzlu lezzet sevenler için harika bir öneri olacak bu şahane lezzete bayılacaksınız!
MALZEMELER
3 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1/2 tatlı kaşığı çemen tozu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kişniş tozu, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı hardal tozu, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır.
HAZIRLANIŞI:
Kahvaltılık çemen hazırlığı için; uç kısımlarını kesip kabuklarını soyduğunuz sarımsakları havanda tuzla ezin. Domates ve biber salçalarını bir kaseye alıp tahta kaşıkla karıştırın.