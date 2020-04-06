Kahvaltıda yumurta yemenin faydaları neler enerji veriyor!
Türk mutfağında, özellikle kahvaltılarımızda önemli bir yer tutan yumurta aynı zamanda insan sağlığı için de önem arz etmektedir.İşte size kahvaltıda yumurta yemek için 5 neden!
Kolay ve hızlı pişirilmesi bakımından birçoğumuz için kahvaltı sofralarının yıldızı olan yumurta, besinsel değeriyle de aslında kahvaltı menüleri için büyük önem taşıyor.
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Bakın yumurta kahvaltıda yendiğinde ne gibi faydalar sağlıyor!
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Sabah tembelliğini üzerinizden atmak ve enerjik hissetmek için ihtiyacınız olan bir adet yumurta! Enerji deposu bu yiyecek hemen canlanmanızı sağlıyor.
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Protein bakımından zengin yumurtalı kahvaltı sizi tok tutarak atıştırmanızı engelliyor . Diyet yapanların sabah kahvaltısında yumurtayı eksik etmemeleri gerekiyor.
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