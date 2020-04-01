Kahvaltıda farklı bir lezzet için rulo omlet!
Klasik kahvaltı tariflerinin dışına çıkıp hem pratik hem lezzetli kahvaltı önerisi mi arıyorsunuz? O halde kahvaltılarınızı renklendirecek rulo omlet tarifini deneyebilirsiniz.
Bu şahane lezzete hayran kalacaksınız! İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile kahvaltılarınızı renklendireceğiniz rulo omlet tarifi.
18
MALZEMELER:
5 adet yumurta,
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber,
1/2 çay bardağı süt,
1 avuç maydanoz yaprağı,
1 adet küçük boy domates(çekirdekli kısmı çıkarılmış)
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,
1/2 çay bardağı sıvı yağ(ayçiçek veya zeytinyağı)
28
HAZIRLANIŞI:
Yumurtaları geniş bir kaseye teker teker kırın.İçerisine tuz, karabiber ve sütü ekleyip hafifçe kabarıncaya kadar çırpıcı veya mikser ile çırpın.
38
İnce ince doğradığınız maydanozları ekleyin.Sulu çekirdekli kısmını çıkardığınız domatesleri minik küpler halinde doğrayın ve onları da kasedeki yumurtaları karışıma ekleyin.
48